رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، تعليقًا على مفاوضات وقف إطلاق النّار في قطاع غزّة، أنّ "مفاوضات الهدنة في غزة بنّاءة، وتمّ سد الكثير من الفجوات"، مشيرًا إلى أنّه "لطالما كانت المفاوضات بنّاءة، وتمّ سدّ الفجوات على مدى الأشهر الماضية واستمرّت المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".
ولفت في بيان، إلى أنّه "يبدو أنّ التّفاوض بالمفهوم الأميركي في جلّه لا يعدو كونه جزءًا من الدّعاية الانتخابيّة للحزب الدّيمقراطي، ولن تكون هدنة إلّا وفق شروط دولة الإرهاب الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: يبدو أن التفاوض بالمفهوم الأميركي هو جزء من الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.