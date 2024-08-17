أبو فاعور: يبدو أن التفاوض بالمفهوم الأميركي هو جزء من الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي

رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، تعليقًا على مفاوضات وقف إطلاق النّار في قطاع غزّة، أنّ "مفاوضات الهدنة في ​غزة​ بنّاءة، وتمّ سد الكثير من الفجوات"، مشيرًا إلى أنّه "لطالما كانت المفاوضات بنّاءة، وتمّ سدّ الفجوات على مدى الأشهر الماضية واستمرّت المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".

ولفت في بيان، إلى أنّه "يبدو أنّ التّفاوض بالمفهوم الأميركي في جلّه لا يعدو كونه جزءًا من الدّعاية الانتخابيّة للحزب الدّيمقراطي، ولن تكون هدنة إلّا وفق شروط دولة الإرهاب الإسرائيلي".