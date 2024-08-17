قيادي في "حماس": حديث بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو وهم

رأى القيادي في "حماس" سامي أبو زهري، في بيان لوكالة "فرانس برس"، أن "حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو وهم".

ولفت أبو زهري، الى أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق... لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وأمس، كشف مصدر قيادي في حركة حماس، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها"، مضيفًا "بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددًا أن الاحتلال لا يريد اتفاقًا".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.. ونؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

ودعا المصدر الوسطاء الأميركي والمصري والقطري إلى "الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه"، مشددًا على أنّ "أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة ويجب أن يشمل أيضا توفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى".