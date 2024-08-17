قادة الإمارات يهنئون الرئيس الجابوني بيوم الاستقلال

ياسر رشاد - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس برايس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون، بمناسبة يوم استقلال بلاده.

الإمارات تهنئ الجابون بيوم الاستقلاق

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولةالإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسي برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس الجابون ورئيس الوزراء ريموند ندونغ سيما بهذه المناسبة.

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