حصيلة ضحايا غزة ترتفع إلى 40074 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلي 40074، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ضحايا العدوان الإسرائيلي ترتفع إلي 40074 شهيدا

وأكدت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40074، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92537 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت الصحة الفلسطيني ةإلى أن العدوان الإسرائيلي ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر راح ضحيتها 69 شهيدا، و136 جريحا.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إسرائيل تستهدف منشآت لحزب الله

استهدف جيش إسرائيل، اليوم السبت، منشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وذلك الليلة الماضية.



وجاء في بيان جيش إسرائيل: "هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي حنين ومارون الراس في جنوب لبنان. كما تم قصف منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة النبطية خلال الليل".

وأضاف بيان جيش إسرائيل أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق رميش ولبونة وكفرشوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان.





استشهاد فلسطينيين وسط و جنوب غزة

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش إسرائيل قصف منزل عائلة أبو معلا غرب مخيم النصيرات، مما أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بمقتل 21 شخصا في غارات متفرقة على بلدة الزوايدة وحي الشيخ رضوان في وسط وجنوب قطاع غزة.





كما شنت طائرات جيش إسرائيل غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما تم نسف مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.



وتواصل قوات جيش إسرائيل، حربها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.