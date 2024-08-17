خليل حمدان من موقع العدوان الإسرائيلي على الكفور: ادعاءات العدو محاولة لتبرير جريمته بحق الأبرياء

تفقد عضو هيئة الرئاسه في حركة "أمل" خليل حمدان المكان الذي اسهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة الكفور حيث دمر مصنعًا ومستودعًا للحديد، حيث أكّد حمدان أن "استهداف المدنيين هي وصمة عار للعالم الذي يدعي الحضارة ويتحدث عن الديمقراطية ويسكت عن جرائم إسرائيل بحق المدنيين".

ولفت إلى أن "ما ادعاء العدو الصهيوني عن مبررات محاولة جديدة لتبرير جريمته بحق الأبرياء، عبر تضليل الرأي العام، ولكن ذلك لن يحول دون صمود الناس وتمسكهم بحقهم في الدفاع عن الأرض والإنسان عبر خيار المقاومة".