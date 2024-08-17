الجيش الإسرائيلي زعم استهداف قائد قوة سابق بـ"وحدة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في صور

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش نفّذ في وقت سابق اليوم، غارة جوّيّة على منطقة ​صور​، وقضى على المدعو حسين إبراهيم كاسب، الّذي كان يشغل منصب قائد قوّة في "وحدة الرضوان" التّابعة لحزب الله".

وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد شخص جرّاء غارة العدو الإسرائيلي على درّاجة ناريّة في قضاء صور".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا درّاجةً ناريّةً في منطقة قدموس شمال شرق مدينة صور".