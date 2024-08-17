رابطة العالم الإسلامي تدين هجوما من مستوطنين إسرائيليين في الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية جيت في الضفة الغربية، ما أسفر عن عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ونددت الأمانة العامة للرابطة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تحت حماية قوات الاحتلال، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في أراضيه، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وقف العدوان، وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة.