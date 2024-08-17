البرهان: من يريد إيقاف الحرب في السودان عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين

أشار رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أنّ "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين"، في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وكشف، في تصريح، أنّ "المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية"، وقال: "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني غير مسبوقة، كما أنها تسعى لإحداث شرخ اجتماعي في القبائل".
والسودان يعاني منذ نيسان 2023 في حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وضعت البلاد على شفير المجاعة وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة وتدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
والأربعاء انطلقت في جنيف السويسرية محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان، بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، رغم عدم مشاركة الحكومة السودانية.
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