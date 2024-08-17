حمية جال في الشوف والتقى جنبلاط والبستاني ووهاب: عالجنا قسمًا من انهيارات الطرقات ونحاول التخفيف عن الناس

جال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية متفقدّا أشغال التأهيل والصيانة والأعمال الصناعية الجارية على طرقات عدد من قرى قضاء الشوف.

في السياق، التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة، الوزير حمية، وجرى البحث بالاوضاع والمستجدات العامة.

وألقى حمية خلال اللقاء كلمة شكر فيها جنبلاط والنائب جنبلاط على "مواقفهما السياسية التي تجلّت اخيرا، خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي يعيشها لبنان وتمر بها المنطقة عمومًا"، معتبرًا ان "ليس هذا بغريب على هذه الدار التاريخية العامرة، بأصالتها العربية والعروبية وبمواقفها الوطنية والجامعة، لخدمة لبنان ومصلحة ابنائه".

بدوره نوه النائب جنبلاط بالوزير حمية، وبـ"ايلائه الاهتمام لقضايا وحاجات المناطق ومنها الجبل عموما، والذي يعكس ايضا مدى اهتمام الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي على وجه التحديد، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر على المنطقة ويواجه فيها لبنان تحديات على مصيره ومستقبل وجوده، وبالإمكانيات المتاحة لديه. ويفترض الامر تضافر الجهود وتعزيز التضامن الداخلي والمناعة الوطنية، التي تقتضيها المرحلة، لتجاوز المحنة الحاصلة خاصة على ابناء غزة وجنوب لبنان".

واعتبر جنبلاط أن "دقة المرحلة تقتضي الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والترفع عن السجالات السياسية العقيمة، التي تزيد من حدّة الانقسامات وتعميق الخلافات ولا تخفف من بؤس اللبنانيين، فيما الاجدى تقديم الايجابيات والحلول الممكنة، بموازاة المفاوضات الجارية، التي يجب ان تنطوي على تصميم أكبر لدرء الخطر على المنطقة ووقف فوري لاطلاق النار" .

وقد اكد حمية أثناء البحث في المتطلبات الخدماتية، "رفع مستوى التنسيق مع النائب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي في كل ما يتعلق باحتياجات الجبل وباقي المناطق، لتحقيق المطالب الملحة، ضمن الامكانيات المتوفرة".

وكان النائب جنبلاط استقبل حمية اولا بحضور نواب اللقاء والمسؤولين في مركز نادي بتلون الثقافي الرياضي، بمشاركة مشايخ وفاعليات من البلدة، للاستماع الى المطالب، ثم تفقدا الاشغال في البلدة وفي بلدة عين وزين، وذلك في اطار جولة للوزير حمية في عدد من القرى والبلدات في منطقة الشوف، للاطلاع على الاشغال التي تنفذها الوزارة.

وكان حمية بدأ جولته من بلدة كفرفاقود حيث استقبله مشايخ وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير واهال.

وقد رحب النائب بلال عبدالله بحمية، منوهًا بجهوده "في هذا الجبل، ففي لقائنا الاخير مع رئيس الحكومة اعطى توجيهاته المالية في هذا الظرف الصعب لدفع الاموال اللازمة للبلديات، واننا نعمل معا ان شاء الله، خاصة ونحن في حالة الحرب، والكل يأمل تجنب المواجهة الشاملة، لكن اذا فرضت الحرب سنكون معا وخاصة اهل الجنوب الاعزاء، نحن الى جانبكم، وبالمناسبة فاننا رفضنا ونرفض اي تطاول على موقع رئاسة الحكومة باي شكل من الاشكال".

بدوره قال حمية: "مهما فعلنا كحكومة نبقى مقصرين. لبنان يعيش اليوم ازمة مالية لم يشهدها في تاريخه من قبل، وفي موازنة الـ2024 حصّلنا الاعتماد الادنى اقله لاجل السلامة العامة، وثمة مشاريع عديدة للمنطقة، لكننا اسرعنا في معالجة الانهيارات وقد تمت معالجة قسم منها، وهناك تلزيمات للباقي ومنها مع الجهات الرقابية".

وأضاف: "ثمة دراسات ذاهبة للتنفيذ في الشوف واقليم الخروب، وان شاء الله العام المقبل سندخل اكثر الى الطرق الداخلية حيث المعالجة للرئيسية حاليا، وفقا للاعتمادات. اما طريق جسر القاضي-كفرحيم فتم رصد الاعتمادات له، ولكن الادارة المالية لديها طريقة عملها، اموال الوزارة هي للشعب وحق له بها".

ثم تفقد بشتفين وكفرحيم، وكان في استقباله فاعليات من البلدتين، لينتقل بعدها والوفد المرافق إلى الجاهلية، حيث استقبله الوزير السابق وئام وهاب ومشايخ وفاعليات وأعضاء المجلسين البلدي والاختياري، وتناول حمية مجددا اولوية معالجة الانهيارات التي حصلت خلال الشتاء الماضي، ومسألة الموازنة المالية، وقال: "هناك ملفات تم تلزيمها وستكون قيد التنفيذ قريبا، وسعينا هو التخفيف عن كاهل اهلنا، رغم الظروف المالية الصعبة، ويكون المال للقضايا الملحة".

من جهته نوه وهاب بالوزير حمية وبما قامت به الوزارة تجاه المنطقة.

وتفقد الوفد بعد ذلك بلدة دير دوريت وكان في استقباله النائب فريد البستاني وفاعليات البلدة، وقد رحب البستاني بالوزير حمية "في منطقته وبين اهله في هذه البلدة التي لها حق على الدولة في الخدمات والمطالب الملحة، ونقف الى جانبكم في تحقيق ما هو افضل لها وللقرى المجاورة، واهلا وسهلا بكم".

وأثار البستاني مشكلة الطريق في سرجبال وطريق ديردوريت - بعقلين وضرورة العمل السريع لمنع تفاقم المشكلات".

ورد حمية قائلا: "نحاول قبل الشتاء معالجة المشكلات والانهيارات التي تشكل تهديدا للسلامة العامة، وان شاء الله نعمل اكثر وفقا للموازنة المالية الموجودة التي نقوم بتوزيعها على كل لبنان من دون تمييز".

وأضاف: "بالنسبة لسرجبال الدراسات والاعتمادات جاهزة وكذلك الطريق الرئيسي هنا، واقول لكم ان من واجباتنا الاساسية ان نقف الى جانب اهلنا وانجاز ما هو مطلوب، واملنا توفير اعتمادات الاضافية المطلوبة لتحقيق الاكثر، والتي نحن نسعى لها بكل جهدنا".

كذلك تفقد حمية مكان الانهيار في ساحة بيت الدين، بحضور فاعليات من البلدة ومجلسيها البلدي والاختياري، وقال: "هنا حائط اثري عمره من عمر لبنان، نعمل اولا من اجل السلامة العامة، وكذلك على موضوع الانهيارات، خاصة هنا حيث المقرات الرسمية والطريق الرئيسي، حافظنا على الاحجار الاثرية كما هي. اما باقي المطالب فتحتاج استراتيجية حكومية، اننا نحاول الآن التخفيف عن الناس ريثما تستعيد الدولة الموضوع المالي، وثمة ملفات واعتمادات تأمنت للمنطقة نأمل الاسراع بها لانجاز المطلوب والمحق".

أما النائب البستاني فقال: "بيت الدين بلدة حيوية وفيها القصر الرئاسي، لم يكن هناك مهرجانات هذا العام نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، لكن نأمل عودتها العام المقبل، وهنا المقرات الرسمية للمنطقة، وكل ذلك يتطلب تحقيق ما هو مطلوب وملح".