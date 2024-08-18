أبلغ فرع إقليم كامتشاتكا التابع لوزارة الطوارئ الروسية، عن "عدم وقوع أضرار أو ضحايا بعد وقوع زلزال قوي في المنطقة".
واوضحت المديرية الرئيسية لإقليم كامتشاتكا، أن "مجموعات العمليات من رجال الإنقاذ في كامتشاتكا، تقوم بتفتيش المرافق ذات الأهمية الاجتماعية. ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو خسائر بشرية".
وكانت الأكاديمية الروسية للعلوم أفادت بأن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.
وأضافت أن زلزالًا ثانيًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع بعد الزلزال الأول بوقت قصير، على مسافة 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطوارئ الروسية: لا أضرار أو ضحايا بعد الزلزال في كامتشاتكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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