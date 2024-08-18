الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا يتدهور

ياسر رشاد - القاهرة - حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، من أن الوضع الأمني ​​في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا "يتدهور"، بعد غارة بطائرة مسيّرة، لتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط شحنة ناسفة على طريق بالقرب من المحطة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية "في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية قذيفة على الطريق الممتد على طول وحدات الطاقة خارج المحيط. يستخدم الموظفون هذا الطريق طوال الوقت. لم يصب أحد بأذى، ولكن مرة أخرى تم إنشاء تهديد مباشر لسلامة الموظفين والمصنع".

ولم تعلق أوكرانيا علنًا حتى الآن. ومع ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الحوادث السابقة في المحطة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية أشعلت حريقًا في المحطة، وعرض مقطع فيديو يظهر عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد من أحد الأبراج على أراضي المحطة، لكن العديد من المسؤولين الروس قالوا إن أوكرانيا كانت وراء الحادث.