بيونغ يانغ تعلن دعمها لروسيا وتصف الهجوم الأوكراني بالعمل الإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ ستقف إلى جانب روسيا في سعيها لحماية سيادتها وتحقيق العدالة الدولية وأدانت الوكالة بشدة سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه السياسة تدفع البيئة الأمنية العالمية إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وفي بيان رسمي، اعتبرت كوريا الشمالية الهجوم الأوكراني ضد الأراضي الروسية عملاً إرهابياً وغزواً مدعوماً من الولايات المتحدة والغرب. وأكدت الوكالة أن هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً ويأتي في سياق تصاعد التوترات العالمية.

وأضاف البيان أن دعم كوريا الشمالية لروسيا يعكس التزامها بالحفاظ على النظام الدولي القائم على مبادئ العدالة والاحترام المتبادل. ووصفت الوكالة الهجوم الأوكراني بأنه غير مبرر ويمثل تهديداً للأمن العالمي، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد.

الرد الكوري الشمالي يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب، ويُنظر إليه على أنه دعم إضافي لموقف روسيا في الصراع المستمر في أوكرانيا. ويعكس البيان أيضاً تصاعد الحدة في العلاقات الدولية في ظل الظروف الراهنة.

دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجًا على بيع الأسلحة لإسرائيل

استقال الدبلوماسي مارك سميث من وزارة الخارجية البريطانية، مُعربًا عن احتجاجه الشديد على سياسة بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، واصفًا ذلك بأنه تواطؤ مع الجرائم التي تُرتكب في غزة. وجاءت الاستقالة في رسالة وجهها سميث إلى وزارة الخارجية، حيث أكد فيها أن سياسة الحكومة البريطانية في هذا الصدد غير مبررة.

في تفاصيل الاستقالة، قال مارك سميث: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب ونوايا واضحة لارتكاب إبادة جماعية." وأشار سميث إلى أن استمرارية هذه المبيعات تمثل دعمًا غير مقبول لسياسات تنتهك حقوق الإنسان وتفاقم الأوضاع في غزة.

تأتي هذه الاستقالة في وقت تتعرض فيه المملكة المتحدة لانتقادات واسعة بسبب موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصةً فيما يتعلق بالدعم العسكري لإسرائيل. وقد أثارت تصريحات سميث ردود فعل متباينة، حيث يراها البعض خطوة شجاعة في مواجهة سياسة الحكومة، بينما يرى آخرون أنها تعكس تباينًا في الآراء داخل وزارة الخارجية البريطانية.

من المتوقع أن تثير استقالة سميث مزيدًا من النقاشات حول سياسة المملكة المتحدة تجاه الصراع في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على علاقاتها الدولية وسمعتها في مجال حقوق الإنسان.

اعلام عبرى: المفاوضات تتقدم ونتنياهو يجري نقاشات تمهيداً لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي للقاهرة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الأطراف المعنية قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وكشفت مصادر القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري نقاشات حاسمة في هذا السياق، في إطار التحضيرات الجارية لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي إلى القاهرة.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن الخليج 365 الإسرائيلي، الذي يتضمن ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والأمنية، من المتوقع أن يغادر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. يهدف الخليج 365 إلى استكمال المفاوضات مع الأطراف الأخرى في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي أجراها المسؤولون الإسرائيليون، والتي أسفرت عن تحقيق بعض التقدم في النقاط العالقة. كما تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من الوساطة المصرية في دفع عملية التفاوض قدماً.

وأضافت القناة أن نجاح هذه المفاوضات قد يلعب دوراً مهماً في تحقيق استقرار في المنطقة وتخفيف التوترات المستمرة.