هل تعديلات نظام الثانوية العامة قابلة للرفض من مجلس النواب ؟.. التعليم تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، ارتكاب الوزراة أية مخالفات تتعلق بقانون الثانوية العامة والعملية التعليمية، مشيراً إلى تمتع الوزارة بكامل الحرية لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالتعليم وتلبية مصالح الشعب المصري.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، عقب نائب وزير التعليم على الانتقادات والاعتراضات المثارة بشأن بعض التعديلات الأخيرة في قوانين الثانوية العامة وتنظيم عملية التدريس والامتحانات.

وأوضح نائب الوزير أنه ليس بالضرورة انتظار موافقة أو رفض السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان على تلك التعديلات، حيث تعتبر قرارات وزارة التربية والتعليم قرارات إدارية يحق للوزارة اتخاذها وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق صالح الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية ككل.

وبخصوص الكتب الخارجية المستخدمة في المدارس الثانوية، أفاد بهاء الدين بأنه لم تحصل أي شركة أو جهة على ترخيص رسمي لطباعة وطرح كتب خارجية تخص مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وأكد أن الكتب المتوفرة لدى المكتبات والشركات المختلفة غير مطابقة للمناهج الجديدة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، مهيباً بالجهات المعنية ودور النشر بتصحيح هذا الخطأ وعدم تداول وطباعة كتب خارجية غير معتمدة من الوزارة.

وأشار نائب وزير التعليم إلى احتمالية وجود تحديات وصعوبات في تطبيق المناهج الجديدة والانتقال إلى الصفوف الدراسية المختلفة، وخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين سيخضعون لتغيير شامل في أسلوب الدراسة ومحتوى المناهج وطرق التقويم والامتحانات.

ولفت نائب وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل بجهد على توفير كافة المراجع والمصادر التعليمية التي تسهل عملية الانتقال السلس للطلاب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المناهج والمعايير التربوية الجديدة.