السفير الأذربيجاني: إقامة مكتب قنصلي عام لروسيا في بلادي قيد المناقشة

ياسر رشاد - القاهرة - لزيادة عدد الأذربيجانين في روسيا

الإثنين 19/أغسطس/2024 - 05:44 ص 8/19/2024 5:44:57 AM

قال السفير الأذربيجاني في روسيا بولاد بلبل أوغلو إنه من الممكن افتتاح مكتب قنصلي عام روسي في أذربيجان وأن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا.

وأضاف الدبلوماسي الأذربيجاني في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "أعربت روسيا عن رغبتها في فتح مكتب قنصلي عام، لأن أذربيجان لديها مكتبان قنصليان عامان في روسيا، في يكاترينبورغ وسانت بطرسبرغ، و هذا أمر طبيعي بالنظر إلى حجم روسيا وعدد الأذربيجانيين الذين يعيشون على أرضها".

وأضاف بلبل أوغلو "لكن في أذربيجان نفسها، يعتبر مجال عمل القنصليات محدود، ومع ذلك، فإن العمل في هذا الاتجاه جارٍ وتم اقتراح خيارات مختلفة، وهذه القضية في مرحلة المناقشات".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) جريجوري كاراسين قال في وقت سابق إن الاستعدادات قد تبدأ قريبا لإنشاء مكتب قنصلية عامة روسية في خانكيندي.