أوكرانيا: وحدات الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، أنَّ وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد هجوم جوي روسي على كييف.

وأفاد شهود عيان لوكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجارات، فيما ظهر وكأنه عمل وحدات الدفاع الجوي.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت السُلطات الأوكرانية أنها أحبطت هجومًا يستهدف كييف شنّته روسيا باستخدام صواريخ بالستية، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

مُشيرة إلى أنه تمّ اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة.

وأكدت سُلطات كييف أنه تزامنًا مع الهجوم الصاروخي، أطلقت موسكو طائرات مُسيّرة نحو المدينة "دمّرتها" جميعها الدفاعات الجوية خارج العاصمة.

وذكر الإعلام الأوكراني أن 18 مبنى وخطوط كهرباء تضررت جراء هجوم صاروخي روسي على كييف.