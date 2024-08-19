بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكنا

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن، أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكنا، ولن نستسلم".
وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء امس، حملت فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
واكدت الحركة أن إصرار نتنياهو على "مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، ووضع شروط جديدة في ملف تبادل الأسرى، والتراجع عن بنود أخرى، يحول دون إنجاز صفقة التبادل".
وأكد بيان صدر عن مكتب نتانياهو أن الأخير "يصر على البقاء في محور فيلادلفيا وزيادة عدد الأسرى الأحياء إلى أقصى حد".
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