إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت جراء حملة مداهمات واقتحامات نفذها جنود الاحتلال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت امرأة إلى المستشفى جراء إصابتها بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأضافت المصادر أن عدة دوريات تابعة للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من حاجز عورتا العسكري وأطلقت الرصاص الحي في شارع القدس ومخيم بلاطة.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوبي نابلس، حيث اندلعت المواجهات عقب تصدي أهالي البلدة لمستوطنين تجمعوا عند أطراف البلدة.

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