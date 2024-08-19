تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية بعد زلزال في كامتشاتكا الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تم تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية خلال اليوم الماضي في أعقاب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا يوم 18 أغسطس، حسبما أفاد فرع كامتشاتكا لخدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الهيئة في بيان لها :"نحن نراقب عن كثب عملية التركيز، ونسجل الهزات الارتدادية حيث تم تسجيل أكثر من 30 منها خلال اليوم الماضي.. وهذا سيناريو قياسي ويمكننا الآن أن نتوقع عددًا من الزلازل تصل قوتها إلى 6.5 درجة".

استمرار الهزات الارتدادية لمدة شهر

وأضاف بيان خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم أنه "في الوقت نفسه، يمكن أن تستمر عملية الهزة الارتدادية المكثفة لمدة تصل إلى شهر ثم تهدأ وتصبح أقل كثافة".

كما تم تسجيل زلزال قوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا مساء السبت بتوقيت موسكو (صباح الأحد بالتوقيت المحلي)، بلغت قوة الزلزال 7.0 درجة، لكن تم الشعور به كحدث زلزالي بقوة 6.0 درجة في المركز الإداري الإقليمي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتبد

بع ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية قبالة ساحل كامتشاتكا على المحيط الهادئ، بلغت قوتها ما بين 3.9 و5.0 درجة. ولم يشعر بها السكان على الأرض.