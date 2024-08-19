حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد عدد من المدن الفلسطينية طقس حارا اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فمن المتوقع أن تكون الرياح اليوم شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد أن يسود في فترات المساء والليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية وطقس دافئ نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدٍ الثلاثاء، يشهد طقس حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يستمر الطقس الحار لشديد الحرارة حتى يوم الخميس المقبل، ومن جانبها حذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.