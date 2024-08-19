هاريس تنتقد منافسها ترامب بالـ "جبان"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بشكل غير مباشر منافسها الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، مشيرة إلى أنَّ "ترامب" جبان، لأن سياساته ركزت على إضعاف المنافسين.

جاءت هذه التصريحات خلال ظهورها في حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا التي تعد ساحة معركة حاسمة مع زميلها في الترشح لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، قبل أن تتوجه هاريس إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، والذي يبدأ اليوم الاثنين.

وقالت في أثناء وجودها وسط حشد من أأنصارها: "لقد حدث هذا النوع من الانحراف على مدى السنوات العديدة الماضية، والذي يتمثل في الإيحاء بأن مقياس قوة الزعيم يعتمد على من يهزمه، في حين أن ما نعرفه هو أن المقياس الحقيقي والصادق لقوة الزعيم يعتمد على من يرفعه، وأي شخص يحاول هزيمة الآخرين هو جبان".

ولم تذكر ترامب بشكل مباشر، حيث كان قد أشار إلى هاريس خلال ظهوره في حملته الانتخابية يوم السبت في شرق بنسلفانيا بأنها "متطرفة" و"مجنونة".