أوكرانيا: الجيش الروسي هاجم "زابوروجيا" 333 مرة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا إيفان فيدوروف، أن الجيش الروسي هاجم الإقليم 333 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقال فيدوروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين -: "إن القوات الروسية نفذت غارات جوية على بلدتي كاميانسكي وهوليابولي، وقامت 223 طائرة بدون طيار بمهاجمة هوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا وليفادن ومالينيفكا ونوفوميكولايفكا، كما استهدفت أربع هجمات من راجمات الصواريخ المتعددة بلدتي روبوتين وليفادن..

وشن الروس أيضًا 104 ضربات مدفعية على بلدات بريمورسكي وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا ومالينيفكا ودولينكا وليفادن".

ووفقًا للمسؤول الأوكراني، سجلت السلطات المحلية أربعة تقارير عن أضرار لحقت بالمباني السكنية ومنشآت البنية التحتية ولحسن الحظ، لم يتأثر المدنيون.

في المقابل، أكد رئيس القسم الأوروبي في الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - أن رد روسيا سيكون مناسبا وواضحا؛ إن حاولت بولندا اعتراض الصواريخ الروسية في أجواء أوكرانيا.

وأشار تيابكين إلى ما أكدته الدبلوماسية الروسية حول المخاطر التي تنطوي عليها المشاركة المباشرة للدول الغربية في القتال إلى جانب نظام كييف، مشددا على انه لا مفاوضات في هذه القضية مع أي أحد، وموقف روسيا معروف لدى وارسو وحلف "الناتو" على حد سواء .

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، إن بلاده تدرس إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن (كييف) تواصل مطالبة الدول الغربية بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا؛ انطلاقا من أراضي تلك الدول، حيث تدمر روسيا باستمرار أي منظومة دفاع جوي تصل إلى أوكرانيا، وفي مقدمتها منظومات "باتريوت" ذائعة الصيت.