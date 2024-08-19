إصابة فلسطيني في اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بإصابة شاب فلسطيني خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.





وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، أسفرت عن إصابة أحد الشبان بالرصاص.





وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال قوات الاحتلال منتشرة في محيط المخيم، وسط حالة من التوتر والغضب بين الأهالي.





اعلام لبنانى : إصابات جراء استهداف مسيرة جنوب البلاد





أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة معادية استهدفت سيارة عند مفرق بلدة دير قانون - رأس العين في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات بين ركاب السيارة.





ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن عدد المصابين أو مدى خطورة الإصابات، فيما تشهد المنطقة توتراً أمنياً متزايداً في ظل التطورات الأخيرة.





وتتابع السلطات المحلية الموقف عن كثب وسط استنفار أمني في المناطق الجنوبية للبلاد، بينما تعمل فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.





غالانت لبلينكن: واشنطن يجب أن تمارس ضغطاً سياسياً لاستعادة الرهائن





أفادت صحيفة "معاريف" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً سياسياً مكثفاً للتوصل إلى صيغة تسمح باستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.





جاء ذلك خلال اجتماع جمع غالانت وبلينكن، حيث ناقش الطرفان التوترات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك المتعلقة بالوضع في قطاع غزة. وأكد غالانت على أهمية استعادة الرهائن كجزء أساسي من الجهود الدولية الجارية.





كما تطرق النقاش بين غالانت وبلينكن إلى الخطوات الممكنة لتفكيك حركة حماس، ضمن إطار أوسع لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، مع التركيز على السبل الدبلوماسية والعسكرية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.





وشدد غالانت على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يلعب دوراً حاسماً في التصدي للتهديدات الأمنية المستمرة، ودعا إلى استمرار هذا الدعم، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة.





اعلام عبرى : بلينكن يجتمع بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت





أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يجتمع في هذه الأثناء مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة بلينكن لإسرائيل لمناقشة القضايا الأمنية والتوترات في المنطقة.





ويُعتقد أن الاجتماع سيركز على التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بالإضافة إلى قضايا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المتوقع أن يتناول الجانبان مسألة الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل العمليات العسكرية الجارية، والتحديات التي تواجهها المنطقة.





يجدر بالذكر أن بلينكن كان قد عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.