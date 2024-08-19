لبنان: إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على البقاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، وذكرت الوزارة أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتعمل الفرق الطبية على متابعة حالاتهم وتقديم العلاج الفوري.

ووفقًا للتقارير، استهدفت الغارات مناطق سكنية في البقاع، مما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ودعت الوزارة إلى توفير الدعم العاجل للمناطق المتضررة وللأفراد الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.

هذا وقد أكدت السلطات اللبنانية أن التحقيقات جارية لتحديد الأضرار الكاملة والبحث في تفاصيل الحادث.

ترامب: هزيمة هاريس أسهل من بايدن وأميركا ترفض أجندتها الشيوعية

وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس، مؤكدًا أن هزيمتها في الانتخابات المقبلة ستكون أسهل مقارنةً بهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن. وأشار ترامب إلى أن الأميركيين يرفضون الأجندة الشيوعية التي تروج لها هاريس، والتي يعتقد أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب في تصريحات له، أن الولايات المتحدة شهدت تحسنًا اقتصاديًا كبيرًا خلال فترة ولايته بفضل انسحابه من الشراكة عبر الأطلسية، ما أدى إلى خلق وظائف جديدة في البلاد. وأكد أنه عندما سلم الإدارة إلى بايدن وهاريس، كانت البلاد تتمتع بأقوى اقتصاد في تاريخها، ولكن الآن يشهد الشعب الأمريكي أكبر معدل تضخم منذ عقود.

وأعرب ترامب عن استياءه من السياسة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن التغيير في القيادة كان له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما يبرر دعوته للأميركيين للتفكير في خياراتهم السياسية المقبلة.

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات لتخزين وسائل قتالية لحزب الله في عمق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مستودعات تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين وسائل قتالية في عمق لبنان. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد شملت العملية استهداف منشآت يُعتقد أنها كانت تُخزن فيها الأسلحة والذخائر التي يستخدمها حزب الله في عملياته.

وذكر الجيش أن الهجوم يأتي في إطار جهودها لتعطيل القدرات العسكرية لحزب الله والحد من تهديداته الأمنية على إسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم يستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب، التي تُستخدم لتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارة تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله في تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وتعزيز الأمن القومي للدولة. وتواصل إسرائيل جهودها للرد على التهديدات التي تشكلها الجماعة، في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.