أعلن رئيس مجلس الادارة، المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية، ميشال افرام، "إقفال محطات الابحاث في البقاع، بعد الغارات الاسرائيلية التي حدثت الليلة، بحيث سقطت صواريخ لم تنفجر بالقرب من محطة تل عمارة".
وأضاف البيان: "تحسباً لأي تطور سلبي وحفاظاً على ارواح الزملاء تقفل محطات تل عمارة وكفردان ورياق ابوابها غداً في انتظار جلاء الموقف".
كانت هذه تفاصيل خبر أفرام يُعلن إقفال محطات تل عمارة وكفردان ورياق غداً حفاظاً على أرواح العاملين فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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