"النشرة": دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت منطقة المجيدية في حاصبيا بقذيفة مباشرة

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيان بأن "دبابة ميركافا إسرائيلية متمركز مقابل موقع رويسة القرن داخل مزارع شبعا المحتلة، استهدفت منطقة المجيدية خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا بقذيفة مباشرة".

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