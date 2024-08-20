رابطة العالم الإسلامي تدين قصفَ إسرائيل لمدرسة وتجمّع للنازحين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة غَرب مدينة غزة، وتجمّع للنازحين قرب أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وَسَط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من النازحين.

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم ألعيسى -في بيانٍ أوردته وكالة أنباء السُّعُودية "واس"- بهذه الجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدّد العيسى، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدُّوَليّ العاجلة لنداء وقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضعِ حد للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

الاحتلال يستهدف مدرسة مصطفى حافظ

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة مصطفى حافظ التي تستخدم كمأوى للمدنيين النازحين غرب مدينة غزة.

وأضاف الناطق أن هذا الهجوم أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ من نقص حاد في الإمكانيات. وأوضح أن الوضع الإنساني في المنطقة يزداد سوءًا بسبب هذه الهجمات، مما يعوق بشكل كبير جهود الدفاع المدني في تقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمتضررين.

وشدد الناطق على أن الظروف الحالية تجعل من الصعب على فرق الإنقاذ أداء مهامها بفعالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لتقديم الدعم العاجل والمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين.