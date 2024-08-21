وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يؤكدان ضرورة تهدئة التوترات بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي ضرورة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى أوطانهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن ولامي دعمهما الثابت لأوكرانيا.

بلينكن ينهي زيارته الأخيرة للشرق الأوسط دون تأمين اتفاق وقف إطلاق النار

اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة دون إحراز أي تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن "الوقت قد حان" لإنهاء الحرب ، حتى مع إشارة حركة حماس وإسرائيل إلى أن التحديات لا تزال قائمة.

وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن تعليقات بلينكن في ختام مهمته الأخيرة للسلام بين إسرائيل وحماس خالية بشكل ملحوظ من التفاؤل الذي عبر عنه مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رحلته، وفي وقت سابق.

وأشارت الوكالة إلى إنه بعد اجتماعات عقدت بكل من مصر وقطر، قال بلينكن إنه بسبب قبول إسرائيل اقتراحا لجسر الفجوات ما بين موقف إسرائيل و حماس ، وتحول التركيز إلى بذل كل ما هو ممكن "لإشراك حماس" وضمان موافقة الجانبين على التفاصيل الرئيسية بشأن التنفيذ .

وأضافت أنه لم يتم الكشف سوى عن تفاصيل عن "اقتراح الجسر" وقال بلينكن إنه "واضح للغاية بشأن الجدول الزمني ومواقع الانسحابات (العسكرية الإسرائيلية) من غزة".