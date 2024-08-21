شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة جدري القردة.. بريطانيا تقدم 3.1 مليون جنيه إسترليني للكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الأمن الصحي العالمي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تقديم تمويل جديد بقيمة 3.1 ملايين جنيه إسترليني لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تفشي حالات جدري القردة والكوليرا.وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانٍ لها، أن التمويل المقدم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يهدف إلى دعم أكثر من 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المتضررة من الأوبئة، إضافة إلى الحد من انتشار مرض جدري القردة إلى الدول المجاورة.وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا اللورد كولينز في تصريحٍ له على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين والعلماء المحليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان الأمن الصحي العالمي.وشدد على أن احتواء هذه الأوبئة سيسهم في تقليل خطر انتشار الأمراض على نطاق أوسع.