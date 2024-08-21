صحف عبرية: بايدن سيجري اتصالاً مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير من موقع "واللا" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة ، يهدف الاتصال إلى إقناع نتنياهو بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا، والذي يشكل محوراً رئيسياً في المحادثات الحالية حول النزاع في غزة.

وقالت المصادر إن بايدن يسعى من خلال هذا الاتصال إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، حيث يأمل في التأثير على نتنياهو لتعديل موقفه وإيجاد حلول وسط لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا التحرك يأتي في ظل الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر.

الأمم المتحدة: قصف مدرسة صلاح الدين مثال آخر على عدم وجود أماكن آمنة في غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له اليوم إن قصف مدرسة صلاح الدين في غربي مدينة غزة يعد مثالاً آخر على الحقيقة المؤسفة التي تؤكد عدم وجود أماكن آمنة في القطاع. وأوضح أن الهجوم على المدرسة، التي كانت تؤوي نازحين، يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه المدنيين في غزة، حيث أصبح من الصعب العثور على مكان آمن.

وأكد المتحدث أن هذا القصف يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الجهود الإنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

شلومي: الاستعداد لتوسع محتمل للمعركة في الشمال وأماكن أبعد

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شلومي بندر، في تصريحات نشرتها الصحف العبرية، ضرورة الاستعداد لاحتمال توسع المعركة إلى مناطق شمالية وأماكن أبعد. وأوضح بندر أن التصعيد في مناطق الشمال قد يتطلب تعديلات استراتيجية وتكتيكية للتعامل مع التهديدات المحتملة.

وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تكون جاهزة لمواجهة سيناريوهات متعددة تتضمن توسع الصراع إلى مناطق جديدة، مع التركيز على تعزيز القدرات الاستخبارية والتكتيكية لضمان قدرة الجيش على التصدي لأي تطورات قد تطرأ.

رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية المستقيل "مرارة السابع من أكتوبر بسبب الهجمات وفشل الاستخبارات"

في تصريحاته الأخيرة التي نشرتها الصحف العبرية، عبر هارون حليفا، رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية المستقيل، عن مرارته العميقة بسبب الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر. وأكد حليفا أن فشل شعبة الاستخبارات في توفير إنذار مبكر بالحرب يحمل عبءاً ثقيلاً على كاهله، مشيراً إلى أن المسؤولية عن هذا الفشل تقع بشكل مباشر على عاتقه.

وأوضح حليفا أن استقالته من منصبه تأتي كخطوة ضرورية لتحمل المسؤولية عن ما حدث، مؤكداً أن التحديات ما زالت قائمة وأن المعركة قد تتسع في المستقبل. وأكد على ضرورة أن يكون الجيش وشعبة الاستخبارات الإسرائيليين في أقوى حالاتهم لمواجهة أي تطورات جديدة.

وفي ختام تصريحاته، دعا حليفا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقق من أسباب وقوع الحرب والوقوف على الدروس المستفادة لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.