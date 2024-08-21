نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لأي سيناريو دفاعي أو هجومي

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحف عبرية، منذ قليل ، عن تأكيده الاستعداد الكامل لأي سيناريوهات دفاعية أو هجومية قد تطرأ في المستقبل ضد اى دولة معادية لاسرائيل ، وجاء تصريح نتنياهو في سياق استعراضه لجهود إسرائيل لمواجهة التهديدات القريبة والبعيدة التي تواجهها البلاد.

وأوضح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز القدرات العسكرية والاستراتيجية لتكون جاهزة لمواجهة التحديات الأمنية على مختلف الأصعدة. وشدد على أن القوات الإسرائيلية تتابع عن كثب الوضع الأمني، وأنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تعزيز دفاعاتها وتطوير استراتيجياتها للتعامل مع أي تهديدات قد تطرأ، وذلك لضمان حماية مواطنيها وتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة أي تصعيد محتمل.

نتنياهو يصف سلاح الجو الإسرائيلي بـ"القبضة الحديدية"

في تصريحات لافتة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي يمثل "القبضة الحديدية" التي تستطيع أن تضرب "الخاصرة الرخوة" لأعداء البلاد. وقال نتنياهو، خلال اجتماع عسكري، إن القوات الجوية تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في التعامل مع التهديدات الأمنية والتصدي لأي محاولات هجوم قد تطرأ.

وأضاف نتنياهو أن سلاح الجو يلعب دوراً حاسماً في استراتيجيات الدفاع والهجوم، موضحاً أن القدرة على تنفيذ عمليات دقيقة وعالية الكفاءة تجعل من سلاح الجو أحد أعمدة الأمن الوطني الإسرائيلي. وأشار إلى أن تعزيز قدرات سلاح الجو يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان القدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة وتعزيز الأمن القومي.

الموسوي: سنواصل دعم غزة رغم التضحيات

أكد النائب إبراهيم الموسوي من كتلة حزب الله في تصريح لوسائل الإعلام العربية أن الحزب سيستمر في دعم معركة غزة مهما كانت التحديات والتضحيات. وشدد الموسوي على أن تصاعد أعداد الشهداء لن يثني الحزب عن مواصلة دعمهم للقطاع في مواجهة العدوان.

وأوضح الموسوي أن حزب الله يلتزم بتقديم الإسناد الكامل لغزة ويعتبر أن دعم الفلسطينيين في معركتهم هو من أولوياته. وأكد أن التصعيد العسكري لن يغير من موقف الحزب، الذي يظل ملتزماً بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات.