صحيفة تايمز أوف إسرائيل: محادثات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود

اشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الى ان محادثات التهدئة في غزة بين حركة حماس واسرائيل وصلت إلى طريق مسدود.

وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة، بان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ألحق ضررا كبيرا بالمفاوضات، بعد إعلانه قبول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المقترح الأميركي.

واشارت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، الى ان بلينكن اصطف إلى جانب نتانياهو وأصدر حكما بالإعدام على الصفقة.