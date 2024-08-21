"حزب الله": استهدفنا ثكنة زرعيت والتجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-8-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:35) من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-8-‌‏2024 ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".‏