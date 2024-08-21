أوكرانيا تشنّ هجوماً كبيراً بالمسيّرات على موسكو والأخيرة تسقطها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا أن أوكرانيا شنت هجوم كبير بالطائرات المسيّرة على العاصمة موسكو، مؤكّدة إسقاطها جميعاً.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن «هذه واحدة من أكبر المحاولات على الإطلاق لمهاجمة موسكو بطائرات مسيّرة»، مضيفاً أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة منها كانت تحلق صوب العاصمة. وقال سوبيانين إن بعض الطائرات المسيّرة دُمرت فوق مدينة بودولسك، على بعد نحو 38 كيلومتراً إلى الجنوب من الكرملين.

في سياق متّصل، تشهد العاصمتين الروسية والأوكرانية حراكاً دبلوماسياً لافتاً هذا الأسبوع. فقد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في الكرملين، أمس. وقال بوتين «إن علاقاتنا التجارية تتطور على نحو ناجح»، عادّاً أن «الاهتمام الذي تبديه الحكومتان في الجانبين إزاء الروابط التجارية والاقتصادية يؤتي ثماره». وأضاف: «لقد أعدت دولتانا خططاً مشتركة واسعة النطاق، ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني»، متطلعاً إلى تعاون طويل الأمد.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

في الأثناء، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، إلى تحقيق «السلام» قبل توجّهه إلى أوكرانيا، التي انتقدته قبل أسابيع لمعانقته بوتين في أثناء زيارة إلى روسيا، حليفة بلاده التقليدية.