أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الذي عقد يومي 30 و31 تموز أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في أيلول.
وذكرت التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع، أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر ميلا قويا لخفض الفائدة في ايلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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