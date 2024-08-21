محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر ميلا قويا لخفض الفائدة في ايلول

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الذي عقد يومي 30 و31 تموز أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في أيلول.

وذكرت التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع، أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.