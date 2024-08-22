شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي يعكس جدية تحسين حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، حيث يتسم بالسرعة والجدية في الاهتمام بهذا الملف الهام، وقد جاء هذا القرار عقب رفع الحوار الوطني لتوصياته إلى الرئيس، بعد مناقشات مستفيضة تنوعت فيها الآراء والتخصصات، مما يعكس الاهتمام الجاد من القيادة بمتابعة نتائج هذا الحوار وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

وأشارت في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه القرارات بشأن الحبس الاحتياطي تعكس بوضوح التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الدستور وتفعيل القانون، إلى جانب حرصه على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يشير القرار إلى توجه القيادة نحو تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، وهو ما يرسل رسالة قوية للشعب المصري بأن الرئيس يسعى لضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دائمة، بل يريد إعادة النظر في كل ما يتعلق بهذا الموضوع لضمان حقوق الإنسان ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق القانون.

وأكدت أن اهتمام الرئيس السيسي بسرعة إحالة التوصيات إلى الحكومة يؤكد على جدية القيادة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل حقيقي، كما أنه يدل على ثقة رئاسية في مسار المناقشات الدائرة ضمن الحوار الوطني، مما يمنح هذه الجلسات قوة إضافية ويضخ فيها دماء جديدة لدفع عجلة الإصلاح قدماً.

