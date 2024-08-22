تهجير ٣٠ ألف مزارع.. أزمة جديدة بسبب سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التخزين الخامس في سد النهضة تسبب في تهجير حوالي 30 ألف نسمة من سكان إقليم بني شنقول، حيث تتوسع مساحة بحيرة السد لتقترب من 1700 كم²، مما يؤدي إلى نزوح السكان المتضررين نحو السودان الذي يعاني بالفعل من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة الحرب الأهلية.

وأضاف شراقي عبر الصفحة الرسمية له على الفيسبوك أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد شهدناها عند بناء السد العالي، مما يستوجب تعويض هؤلاء السكان بشكل مناسب وفوري.

وأشار الدكتور شراقي إلى أن التخزين المستمر في السد يهدد بتغيير نمط حياة المزارعين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة الفيضية التقليدية على ضفاف النيل الأزرق، حيث يواجهون الآن الحاجة إلى إنشاء شبكات ري مكلفة وحفر ترع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود في السودان.

واختتم شراقي حديثه مؤكدا أن هذه التحديات تزيد من حدة الغضب الشعبي في كل من مصر والسودان بسبب السياسات الإثيوبية التي تعتمد على فرض الأمر الواقع، مما يزيد من الضغط على الحكومات المحلية للتعامل مع هذه التداعيات.