شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شينجيانغ الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة كوتشا، في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، بشمال غربي الصين.

ووقع الزلزال عند الساعة 7:38 صباحًا بتوقيت بكينوكان على عمق 15 كيلومترًا، وعند التقاء خط عرض 40.92 درجة شمالًا وخط طول 83.97 درجة شرقًا. زلازل الصين

وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، ذكر أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

