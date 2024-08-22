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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 30 في انفجار مصنع للأدوية بالهند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بحادث انفجار مصنع للأدوية في منطقة أناكابالي بولاية أندرا براديش جنوب الهند.
وأشار مدير شرطة المنطقة إم. ديبيكا، إلى أن محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 17 شخصًا ومن المرجح أن ترتفع.
فيما أُصيب ما يزيد عن 30 شخصًا بجراح، لافتًا إلى أنه لم يبق أحد محاصرًا داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت.
وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن شعوره بالألم بسبب فقدان الأرواح، معلنًا عن دفع تعويضات قدرها 2380 دولارًا لأسرة كل قتيل.
وأشار مدير شرطة المنطقة إم. ديبيكا، إلى أن محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 17 شخصًا ومن المرجح أن ترتفع.
فيما أُصيب ما يزيد عن 30 شخصًا بجراح، لافتًا إلى أنه لم يبق أحد محاصرًا داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت.
2380 دولارًا لأسرة كل قتيلواندلع الحريق في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا والتي تعمل منذ عام 2019، في منطقة أناكابالي بالولاية.
وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن شعوره بالألم بسبب فقدان الأرواح، معلنًا عن دفع تعويضات قدرها 2380 دولارًا لأسرة كل قتيل.