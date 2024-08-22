شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 30 في انفجار مصنع للأدوية بالهند والان نبدء بالتفاصيل

2380 دولارًا لأسرة كل قتيل

الدمام - شريف احمد - لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بحادث انفجار مصنع للأدوية في منطقة أناكابالي بولاية أندرا براديش جنوب الهند.وأشار مدير شرطة المنطقة إم. ديبيكا، إلى أن محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 17 شخصًا ومن المرجح أن ترتفع.فيما أُصيب ما يزيد عن 30 شخصًا بجراح، لافتًا إلى أنه لم يبق أحد محاصرًا داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت.واندلع الحريق في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا والتي تعمل منذ عام 2019، في منطقة أناكابالي بالولاية.وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن شعوره بالألم بسبب فقدان الأرواح، معلنًا عن دفع تعويضات قدرها 2380 دولارًا لأسرة كل قتيل.