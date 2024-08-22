شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بقنبلة.. الهند تعلن حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا.

يأتي هذا عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة، تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي. تقل 135 راكبًا وكانت الطائرة التي تقل 135 راكبًا، هبطت بسلام في المطار صباحًا بالتوقيت المحلي للهند.

وأُجلي الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة؛ إذ أبلغ الطيار بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم.

وذكرت المصادر أن العمليات في المطار لم تتأثر بالأمر، لافتة إلى أنهم في انتظار المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التهديد.