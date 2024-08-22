رسمياً.. تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه الأربعاء أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".

وقال والز "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لي لمنصب نائب رئيسة الولايات المتحدة. نحن جميعاً هنا الليلة لسبب جميل وبسيط -- نحن نحب هذا البلد".

وعشية الخطاب الرئيسي الذي ستلقيه هاريس الخميس وتعلن فيه رسمياً قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب رئيسة الولايات المتحدة، اعتلى والز، المدرّس السابق والعنصر السابق في الحرس الوطني، المنصة ليسرد قصة حياته في خطاب ركّز فيه على حماية حريات الأميركيين وبناء مستقبلهم.

وقبل والز، كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أبرز المتحدّثين في اليوم الثالث من المؤتمر الحزبي، وقد أسعد الحشد بظهوره الثاني عشر في المؤتمر.

وأكّد كلينتون في خطابه أنّ هاريس "نجحت" باختيار والز نائباً لها.

ووصف الرئيس الأسبق هاريس ووالز بأنهما "قائدان لكل منهما قصة حياة أميركية خالصة ولكن غير مرجّحة: هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا هنا".