ترامب يغادر "منطقة الأمان" لتفقد سيدة أصيبت بالإغماء خلال تجمع انتخابي

ياسر رشاد - القاهرة - غامر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالخروج من نطاق الزجاج المضاد للرصاص الذي أقامته الخدمة السرية، خلال تجمع انتخابي عقده بولاية ساوث كارولينا ضمن جولته الساعية للفوز في انتخابات الرئاسة الامريكية، للاطمئنان على سيدة أصيبت بالإغماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتم وضع لوحة زجاجية مضادة للمقذوفات أمام منصة ترامب في أشيبورو، كارولاينا الشمالية، وثلاثة ألواح أخرى تحيط بظهره وجوانبه، كجزء من الإجراءات الأمنية المعززة لأول تجمع خارجي للرئيس السابق منذ محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو في تجمع انتخابي بمدينة بتلر.

وتوقف دونالد ترامب في منتصف كلمته عندما نادى أنصاره في الحشد على المسعفين، وسأل ترامب محولا انتباهه الى الضجة: "ماذا حدث"، ودعا الرئيس السابق: "دكتور من فضلك"، مشيراً إلى أن الجو حار جداً.

وبينما ساعد الطاقم الطبي امرأة ذات شعر أبيض على النزول من المدرجات، والتي يبدو أنها انهارت، غادر ترامب المحيط المضاد للرصاص ليعانقها ويطمئن عليها، وأحاط عملاء الخدمة السرية بالرئيس السابق عندما غامر بالخروج من خلف الزجاج الآمن باتجاه الحشد.