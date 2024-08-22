شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 13 عامًا لـ 8 عسكريين تايوانيين بتهمة تسريب معلومات إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى ثمانية من أفراد الجيش التايواني من المتقاعدين والعاملين، ضربة قوية، بالسجن 13 عامًا.

ويُتهم الثمانية بتسريب معلومات سرية إلى الصين، فيما لا يزال بإمكانهم الطعن على الحكم. تسريب معلومات سرية إلى الصين وتتعلق القضية بقيادة الطيران والقوات الخاصة للجيش التايواني، وهي قوة العمليات الخاصة في تايوان.

كما تتعلق بتهمة ارتكاب جرائم تشمل انتهاك قانون الأمن القومي، وتوصيل معلومات سرية وقبول رشاوي.

وقالت المحكمة العليا في تايوان، إنه قد صدرت أحكام بحق المتهمين الثمانية، تتراوح مدتها بين عام ونصف إلى 13 عاما. الولاء لبكين وبحسب ممثلو الادعاء، فقد تعاون بعض المتهمين مع الصين في تصوير مقطع فيديو بعنوان "سأستسلم لجيش التحرير الشعبي"، وتعهدوا بالولاء لبكين.

وسلم مقطع الفيديو إلى الصين مقابل الحصول على أموال، وتشمل القضية 10 أشخاص في المجمل.

وبخلاف الثمانية الذين أدينوا، بُرئ شخص واحد، ولم يمثل شخص آخر للمحاكمة، وهو مطلوب القبض عليه في الوقت الحالي.