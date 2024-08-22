شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين عن بيان الرئيس السيسى حول الحبس الاحتياطى: نعيش مرحلة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن بيان رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطى مرحلة فارقة فى تاريخ الحوار الوطني بعد عامين وشهر من انطلاقه الفعلى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "بيان أمس يؤكد انحياز الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني، وتبني توصيات مهمة بقضية شائكة مثل ملف الحبس الاحتياطي".

وتابع: "أطراف كثيرة من الحوار الوطني سعيدة ببيان الرئيس، وبعض الذين ينتقدون الحوار الوطني من الخارج ومن ينتمون للمعارضة يشيدون ويباركون بالخطوة".

ولفت إلى أن رئيس الدولة عندما يقول إنه مع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعويض وجبر ضرر الحبس الاحتياطي والبحث عن بدائل مختلفة وحل القضايا المخلفة فهو تطور في منتهى الأهمية.

وأكد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناشد بإطلاق سراح محبوسين في قضايا الرأي وبالفعل استجاب الرئيس السيسي من قبل وتم الإفراج عن أكثر من 2000، منوها أنه يعتبر أن ما صدر عن الرئيس السيسي تطور مهم جدا لا يخص فقط قضية الحبس الاحتياطي ولكن من أجل توسيع المجال العام أيضا.