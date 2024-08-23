الأرصاد الجوية: طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "الطّقس صيفي معتاد، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة على السّاحل والجبال، بينما تتخطّاها بشكل بسيط في الدّاخل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ غدًا الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والسّاحليّة بينما تستقر في الدّاخل".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الدّاخل؛ كما يُتوقّع تساقط الرّذاذ خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة خلال اللّيل".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات، واحتمال تساقُط الرّذاذ على المرتفعات الشّماليّة فترة قبل الظهر، فيما تستقر درجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل؛ بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبليّة".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى جنوبيّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".