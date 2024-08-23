دبلوماسي روسي: روسيا وأمريكا محكوم عليهما بالتفاعل ولكن ليس الآن

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في برنامج "بيج جيم" التلفزيوني على القناة الأولى الروسية إن روسيا والولايات المتحدة "محكوم عليهما بالتفاعل"، لكن الوقت لإعادة بناء العلاقات لم يحن بعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال أنتونوف "إننا محكوم علينا بمشاركة نفس الكوكب ومحكوم علينا بالتفاعل معا، ولا أستطيع أن أقول إننا محكوم علينا بسنوات طويلة من الصراع".

وفي هذه المرحلة، يرى السفير "فرصة محتملة فقط" لجمع بعض العناصر التي قد يتم من خلالها إعادة بناء العلاقات في وقت ما في المستقبل، وقال أنتونوف "حتى الآن، لم يحن الوقت بعد".

في سياق آخر منفصل، كانت قد أعلنت محكمة مدينة سان بطرسبرغ الروسية، مساء الأربعاء، أن شرطة المدينة أوقفت سائق سيارات سباق يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، مطلوباً القبض عليه من الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال بخطة غير قانونية لتداول الأسهم عبر الإنترنت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الأميركية لتداول العقود الآجلة للسلع الأولية، في مايو 2020، أن جوشوا كارتو، وشقيقيه ديفيد وجوناثان، وعدة أشخاص آخرين، مطلوب القبض عليهم بتهمة إدارة مخطط احتيال بين عاميْ 2013 و2018 كبّد المستثمرين ملايين الدولارات.

وذكرت المحكمة أن الشرطة أوقفت كارتو، في 19 أغسطس الحالي، في مطار بولكوفو.

مطلوب القبض عليه من الولايات المتحدة

وقالت إنه إسرائيلي كندي «مطلوب القبض عليه من الولايات المتحدة». ولم يتضح بعدُ متى وصل إلى روسيا.

وجدّدت المحكمة، حبسه لمدة 72 ساعة. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كان لديه محامٍ.

وأوضحت المحكمة أن اتهامات قد تُوجَّه لكارتو، بموجب قانون الاحتيال الروسي الذي يتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ولا توجد معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة لتسليم المطلوبين.

يأتي توقيف كارتو بعد أقل من شهر على أكبر عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة، جرى فيها تبادل 16 شخصاً محتجَزين في روسيا وروسيا البيضاء، مقابل ثمانية روس مسجونين في دول غربية.