رفع المستوى الأمني في قاعدة للناتو في ألمانيا بسبب تهديد محتمل

أعلنت قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بلدة جايلينكيرخن الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس إنها رفعت مستوى الأمن فيها بعد معلومات استخباراتية تشير لوجود تهديد محتمل.
واعلنت القاعدة في بيان انه "تم صرف جميع الموظفين غير الأساسيين للمهمة إلى منازلهم كإجراء احترازي".
وأضافت "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. والعمليات مستمرة كما هو مخطط لها". ولم تقدم القاعدة المزيد من التفاصيل.
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