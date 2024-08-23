هاريس: سأكون رئيسة توحد كل الأميركيين لتحقيق تطلعاتهم

وعدت نائبة الرئيس الاميركي، والمرشحة لمنصب الرئيس كامالا هاريس خلال خطاب في مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو "بأن تكون رئيسة لجميع الأميركيين". وشددت على أن انتخابات تشرين الثاني ستكون فرصة "لرسم مسار جديد". مضيفة"أريدكم أن تعلموا هذا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين". واضافت :" لدينا فرصة ثمينة في هذه الانتخابات لتجاوز معارك الانقسام للمضي قدما ليس كأعضاء في أي حزب ولكن كأميركيين"، مشيرة الى ان "أجندة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ستكون قائمة على مشروع 2025 لإعادتنا للخلف وهذا لن يحدث".

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