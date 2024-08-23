آيسلندا تشهد سادس ثوران بركاني في أقل من عام

أعلنت السلطات الآيسلندية أن بركانا جديدا ثار، في شبه جزيرة ريكيانيس (جنوب غرب) وقذف حممه في الهواء، في سادس ثوران بركاني تشهده البلاد منذ عام.

واكد مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان إن "ثورانا بدأ في سوندهنوكسياغارود شرق جبل سيلينيافيل".

وأضاف أن الثوران البركاني بدأ في الساعة 21,26 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة.