ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة و281 إصابة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أودت السيول والفيضانات التي ضربت ولايات عدة في السودان بحياة نحو 114 شخصاً، وتسببت في إصابة 281 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأشارت الوكالة إلى أن غرفة طوارئ الخريف الاتحادية، عقدت اجتماعها اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا.

ولفتت إلى أن عدد الولايات المتضررة من السيول والفيضانات بلغ 10 ولايات بدخول شمال دارفور، فيما تأثرت 27 ألفاً و278 أسرة، وتضرر 110 آلاف و278 شخص منها.

وأشار التقرير إلى تنفيذ العديد من التدخلات للحد من الآثار الجانبية للفصل، منوها أن هناك مجموعة من المعوقات، ومنها قلة وسائل الحركة، ووعورة الطرق، والوضع الأمني في عدد من الولايات وغيرها.

ووجه رئيس الاجتماع د. محمد عوض الجيد، بحصر مصادر مياه الشرب وأنواعها (داخل وخارج الشبكة)، وكميات الكلور المتبقية والطلمبات المختلفة، فضلا عن تحديث المعلومات عن الأوضاع على أرض الواقع مع حصر الخليج 365 ذات الهشاشة، والأنشطة المنفذة.

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