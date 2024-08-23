كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقالت هاريس وسط هتافات في ختام المؤتمر الوطني للحزب: “نيابة عن كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة على وجه الأرض، أقبل ترشيحكم لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.

وتعهدت هاريس بأن تكون رئيسة لجميع الأمريكيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.

وبزغ نجم هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن (81 عامًا) إياه على الانسحاب من السباق.

وإذا ما نجحت، فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هاريس:

أشرف بقبول ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس.

أعدكم أن أصبح رئيسة لكل الأمريكيين.

سأضع مصلحة الأمريكيين فوق أي شيء.

سأكون رئيسة لجميع الأمريكيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.

أتعهد بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

تيم والز سيكون نائب رئيس مذهل، وأشكر كل المندوبين على دعمهم.

ممتنة للرئيس جو بايدن، وحصيلته في الرئاسة استثنائية.

أشكر الرئيس بايدن على كل ما قدمه.

الطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان بلا شك غير متوقع.

تربيت في أسرة منحت اهتمامًا كبيرًا للحقوق المدنية.

كل شخص لديه الحق في الكرامة والعدالة.

حرصت على العدالة خلال عملي كمدعية عامة.

أصبحت مدعية عامة لإيماني بالعدالة وأهمية حقوق الناس.

تعلمت أن أي ضرر يلحق بالأشخاص هو ضرر ضدنا جميعًا.

لن نقبل بأن يعود بنا دونالد ترامب إلى الوراء أبدًا.

عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون “خطيرة”.

ترامب شخص “غير جاد”، وعودته إلى البيت الأبيض ستكون “وخيمة”.

ترامب يهدد الناتو ويساوم بوتين في قضايا الأمن.

سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأمريكيين.

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